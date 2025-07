Nuoto i convocati dell’Italia per le Universiadi 2025 C’è qualche nome di spicco

L'estate delle emozioni nel mondo del nuoto non si ferma: tra i Mondiali di Singapore e le Universiadi di Berlino, gli atleti italiani sono pronti a brillare. Con 35 convocati, tra cui nomi di spicco come [Inserisci nomi di rilievo], la nostra nazionale si prepara a lasciare il segno in questa prestigiosa competizione. Scopriamo insieme chi saranno i protagonisti di questa sfida imperdibile!

Un’estate ricca di eventi nelle specialità natatorie. Al di là dei Mondiali di Singapore che terranno banco, nel caso del nuoto in corsie, dal 27 luglio al 3 agosto, un’altra competizione sarà da seguire con la selezione tricolore coinvolta. Si tratta dell’ edizione 2025 delle Universiadi, che quest’anno si terranno a Berlino (Germania), prevista dal 16 al 23 di questo mese. Saranno 35 gli atleti convocati per rappresentare il Bel Paese, con le ambizioni di chi vorrà lasciare il segno e magari rilanciarsi in vista di quel che sarà nelle competizioni di più alto livello. Contingente italiano numeroso in cui gli atleti da osservare ce ne saranno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, i convocati dell’Italia per le Universiadi 2025. C’è qualche nome di spicco

In questa notizia si parla di: nuoto - convocati - universiadi - italia

Nuoto, i convocati dell’Italia per il Settecolli 2025: i big azzurri rispondono all’appello - Il Trofeo Settecolli 2025 si avvicina, e l’Italia risponde presente con i suoi più grandi campioni. Dal 26 al 28 giugno a Roma, i big azzurri saranno pronti a conquistare il minimo per i Mondiali di Singapore.

La Federnuoto ha diramato le convocazioni ufficiali per i due appuntamenti internazionali di luglio dedicati al nuoto giovanile e universitario: le XXXII Universiadi in programma a Berlino dal 16 al 23 luglio, e il Festival Olimpico della Gioventù Europea (EYOF) Vai su Facebook

Italia Pronta Per Universiadi E EYOF 2025: Tutti I Convocati Azzurri; Nuoto: altre convocazioni azzurre per Universiadi (3 toscani) e Eyof ( 2 toscane); Campionati Europei U23. Iscritti per nazione e per gara..

Nuoto, doppia convocazione azzurra per Brescia: Noemi Lamberti scelta per le XXXII Universiadi di Berlino - La GAM Team Brescia annuncia in una nota che le proprie atlete Noemi Lamberti (figlia degli ex campioni Giorgio Lamberti e Tanya Vannini) e Michelle ... Segnala bsnews.it

Mondiali di nuoto: Italia con 34 azzurri in vasca - Varata la Nazionale di nuoto che prenderà parte alla 22esima edizione dei Campionati mondiali, in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto. msn.com scrive