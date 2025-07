Osimhen arriva la svolta definitiva | si chiude

Victor Osimhen, il colpo di mercato più atteso dell’estate, ha finalmente scelto il suo futuro. Dopo settimane di speculazioni e trattative serrate, la svolta definitiva è arrivata: il nigeriano ha deciso e il suo trasferimento si sta per concludere. La chiusura del cerchio è imminente, portando entusiasmo e nuove speranze ai tifosi. La sua nuova avventura sta per iniziare, e il mondo del calcio attende con trepidazione il suo debutto.

Victor Osimhen, la svolta definitiva è arrivata: affare chiuso, il nigeriano ha scelto il suo prossimo club, tutte le cifre Uno dei tormentoni più grandi del mercato estivo sta per arrivare al lieto fine. La chiusura del cerchio è ormai vicina, servirà solo qualche altro giorno ma non sembrano esserci più dubbi. Il riferimento è ovviamente a Victor Osimhen ed il suo nuovo club. L’attaccante nigeriano ha terminato al Galatasaray una stagione sfavillante ed è tornato al Napoli, club proprietario del suo cartellino. Da lì in poi si è aperto un vero e proprio tormentone circa il suo futuro. La proposta faraonica dell’Al Ahy di Simone Inzaghi, 35 milioni di euro di ingaggio rifiutati dal bomber perché semplicemente il calciatore vuole continuare in Europa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Osimhen, arriva la svolta definitiva: si chiude

In questa notizia si parla di: osimhen - svolta - definitiva - arriva

Svolta Osimhen-Juventus: c’è l’accordo con il Napoli - Victor Osimhen si appresta a diventare protagonista del calciomercato estivo, con un accordo già raggiunto tra Napoli e Juventus.

Clamorosa svolta per il futuro di Victor Osimhen: l'attaccante avrebbe scelto di giocare ancora per il Galatasaray Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport e Repubblica, il nigeriano avrebbe fatto trapelare la proprio volontà, con il club turco pronto a Vai su Facebook

Osimhen, il ritorno che non ti aspetti: svolta in arrivo a Dimaro; Osimhen, il club che ha l'accordo col Napoli per la cessione a 75 milioni. Il retroscena; Juanlu-Napoli, Gazzetta: può arrivare la svolta definitiva! Avvicinamento col Siviglia, le cifre.

Il Napoli scrive ad Osimhen: arriva la svolta - I Campioni d’Italia hanno piazzato il colpo dell’estate, portando Kevin De Bruyne all’ombra del Vesuvio. Si legge su ilsussidiario.net

Svolta Osimhen, ha deciso dove giocare il prossimo anno - Ci sono delle clamorose notizie che riguardano il futuro di Victor Osimhen che può seriamente andare a dare una svolta alla propria carriera e in vista della prossima stagione ... Secondo calciomercato24.com