Incendio a Roma Fiumicino fiamme in cantiere nave Liburna

Un incendio improvviso ha sconvolto Fiumicino il 7 luglio, distruggendo la tettoia di legno e il magazzino nel cantiere della "Liburna", la straordinaria riproduzione in legno di un'antica nave da guerra romana vicino Roma. Fortunatamente, la maestosa nave lunga 33 metri è rimasta illesa. Tuttavia, le attrezzature di lunga data usate dalla famiglia di artigiani sono state completamente perdute. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla tutela di questo patrimonio storico.

Il 7 luglio è scoppiato un incendio a Fiumicino. In fiamme la tettoia di legno e un magazzino del cantiere della "Liburna", la riproduzione in legno a grandezza naturale di un'antica nave da guerra romana in completamento nella città vicino Roma. Le fiamme non hanno intaccato la riproduzione della nave romana, lunga 33 metri. Sono andate, però, distrutte le attrezzature necessarie alla lavorazione, utilizzate da anni da una famiglia di maestri d'ascia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Incendio a Roma Fiumicino, fiamme in cantiere nave Liburna

In questa notizia si parla di: fiamme - nave - incendio - roma

Inferno nell’oceano: nave cargo in fiamme con 3.000 auto alla deriva al largo dell’Alaska - Un dramma in mare al largo dell'Alaska: una nave cargo, con 3.000 veicoli tra cui 800 elettrici, è stata avvolta dalle fiamme e abbandonata dall’equipaggio.

Due esplosioni in sequenza. Due boati, tra le 8:18 e le 8:21 che hanno scosso Roma Est. Poi la palla di fuoco nel cielo, dove vola di tutto. Le fiamme in via dei Gordiani sono partite da un distributore di benzina e gpl, dando poi vita a un grosso incendio. Il bila Vai su Facebook

Incendio a ridosso dell’aeroporto di Fiumicino: in fiamme il cantiere Liburna, salva “nave romana”; Nuovo incendio in zona Fiumicino, alta colonna di fumo nero; Nave cargo in fiamme nel Pacifico con 3.000 veicoli a bordo.

Incendio a Roma Fiumicino, fiamme in cantiere nave Liburna - In fiamme la tettoia di legno e un magazzino del cantiere della "Liburna", la riproduzione in legno a grandezza naturale di un'antica nave da guerra ro ... tg24.sky.it scrive

Incendio a ridosso dell’aeroporto di Fiumicino: in fiamme il cantiere Liburna, salva “nave romana” - A pochi giorni dall’esplosione di via Gordiani un ‘altra imponente colonna di fumo si alza sul cielo di Roma all’altezza dell’aeroporto ... Come scrive msn.com