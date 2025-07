Maltempo Liguria temporali a Sestri Levante e Moneglia

Il cielo si è scurito sulla Liguria, portando con sé temporali intensi che hanno colpito Sestri Levante, Moneglia e Genova. Il maltempo, arrivato il 6 e 7 luglio, ha lasciato dietro di sé strade allagate, piogge incessanti e momenti di grande paura. Una situazione che ha richiesto massima attenzione e interventi tempestivi per garantire la sicurezza di tutti.

Il 6 e 7 luglio il maltempo è arrivato sul Nord Ovest d'Italia, investendo anche la Liguria. A Sestri Levante e Moneglia forti temporali, forti piogge e qualche sparsa grandinata hanno insistito per ore sul territorio. Colpita fortemente anche Genova. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Maltempo Liguria, temporali a Sestri Levante e Moneglia

