Calciomercato Inter LIVE | occhi su Dodò Richard Rios in pole per il centrocampo l’indiscrezione a sorpresa su Vlahovic

Il calciomercato dell’Inter è sempre vivo e ricco di sorprese: dalla corsa a Dod242 Richard Rios, possibile rinforzo per il centrocampo, alle indiscrezioni sorprendenti su Vlahovic. Seguici in tempo reale per scoprire tutte le trattative, gli incontri e le strategie del club nerazzurro, che lavora incessantemente per rafforzare la rosa con un occhio rivolto al futuro. La sessione di mercato dell’Inter è appena iniziata e le novità sono dietro l’angolo.

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Calciomercato Roma - I giallorossi puntano De Winter: interesse concreto ma ostacolo prezzo #ASRoma Vai su Facebook