I nostri sforzi militari sono mirati a garantire la sicurezza e la stabilità nella regione", ha dichiarato Netanyahu, sottolineando l'importanza di alleanze solide e azioni decise. Mentre l'attenzione mondiale si concentra sull'atteso incontro tra Trump e Netanyahu, gli sviluppi nel conflitto yemenita indicano come le tensioni possano intensificarsi ulteriormente, rendendo ancora più cruciale una strategia diplomatica efficace per evitare escalation incontrollate.

Blitz nella notte di Israele contro gli Houthi dello Yemen. A poche ore dall'atteso incontro tra Trump e Netanyahu, volato a Washington per discutere della tregua a Gaza, l'esercito dello Stato ebraico ha colpito diversi obiettivi dei ribelli sciiti, tra cui tre porti e una nave usata per controllare il mar Rosso. Prima di partire, il premier israeliano ha detto che ringrazierà personalmente il presidente americano per il suo sostegno. "I nostri sforzi congiunti - ha detto - hanno portato a una straordinaria vittoria contro il nemico comune, l'Iran". "Stiamo lavorando per raggiungere l'accordo che è stato discusso, alle condizioni che abbiamo concordato", ha poi aggiunto Netanyahu. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Israele, Netanyahu attacca gli Houti prima di vedere Trump

