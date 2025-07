Alessia Gioffi delusa e in lacrime per lo speciale di Non è la Rai mandato in onda da Mediaset | lo sfogo

Alessia Gioffi, ex protagonista di "Non è la Rai", ha espresso tutta la sua delusione e amarezza dopo aver visto lo speciale trasmesso da Mediaset Extra. La sua reazione emotiva, tra lacrime e sfogo, rivela quanto il programma abbia lasciato un segno profondo nel suo cuore. Ma cosa si nasconde dietro questa delusione? Scopriamolo insieme, perché le emozioni di Alessia svelano molto più di un semplice episodio televisivo.

Ieri, domenica 6 luglio, su Mediaset Extra è andata in onda una maratona-omaggio Non è la Rai. Tra le ex ragazze del programma, Alessia Gioffi è rimasta particolarmente delusa dello speciale visto: "Non mi hanno mai fatto vedere in 5 ore di programma". 🔗 Leggi su Comingsoon.it