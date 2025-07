Vittorio Lercari presidente di Assiprovider

L’Assemblea annuale di Assiprovider, l’associazione di eccellenza nel settore delle perizie e riparazioni dirette per compagnie assicurative, ha scelto Vittorio Lercari come nuovo presidente. Con una lunga esperienza nel campo, Lercari guida ora un Consiglio Direttivo di professionisti di rilievo, pronti a rafforzare la leadership del settore. Questa nomina segna un nuovo capitolo di crescita e innovazione per l’associazione, che continuerà a rappresentare con competenza e visione futura gli interessi delle imprese associate.

L'Assemblea annuale di Assiprovider – associazione nazionale delle imprese che offrono servizi alle compagnie di assicurazioni nei settori perizie e riparazione diretta – ha eletto presidente Vittorio Lercari, professionista di lungo corso nel settore peritale. Il Consiglio Direttivo risulta così costituito (in ordine alfabetico): Flavio Accarigi (Gruppo Lercari), Simone Baggioli (Gruppo Baggioli), Claudio Benin (Range Services), Adriano Celenza (TIS Group), Alessandro Chiari (Gruppo Chiari), Massimo Ranieri (Ranieri Property), Michele Spada (Gruppo Spada) e Lorenzo Spagna (Rda). "Sono molto lieto di assumere la presidenza di Assiprovider – ha commentato il presidente neoeletto -.

