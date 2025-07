Alle donne con figli uno stipendio pieno per i primi tre anni

Un nuovo progetto mira a sostenere le mamme con figli, garantendo loro uno stipendio pieno per i primi tre anni di vita del bambino. Il neuropsichiatra Maurizio Pincherle sottolinea l'importanza cruciale della presenza materna nelle prime fasi di crescita, evidenziando come il supporto economico possa fare la differenza nel benessere e nello sviluppo dei piccoli. Scopriamo insieme come questa proposta può rivoluzionare il futuro delle famiglie italiane.

Il neuropsichiatra Maurizio Pincherle: «Le madri sono insostituibili nelle fasi iniziali della vita. Senza la loro presenza, il bimbo crescerà squilibrato». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Alle donne con figli uno stipendio pieno per i primi tre anni»

