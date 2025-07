ims technologies ivo conti nominato amministratore delegato

IMS Technologies SpA, leader nelle soluzioni high-tech per Converting e Packaging, dà una svolta strategica con la nomina di Ivo Conti a nuovo Amministratore Delegato. Un passo importante che rafforza l’innovazione e la crescita del Gruppo Coeclerici, festeggiando 130 anni di storia di eccellenza e tradizione. Con Conti al timone, l’azienda si prepara a scrivere il prossimo capitolo del suo successo.

Calcinate. Il Consiglio di Amministrazione di IMS Technologies SpA, società attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni high-tech per i settori del Converting e del Packaging, ha nominato Ivo Conti quale nuovo Amministratore Delegato della Società con responsabilità estesa a tutte le società dalla stessa controllate. IMS Technologies SpA fa parte del Gruppo Coeclerici che quest’anno compie 130 anni dalla sua fondazione. Nato a Brescia nel 1971, laureato in Economia e Commercio, Conti ha sviluppato un percorso di carriera in contesti industriali e finanziari a livello internazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it