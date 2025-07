Riposto arrestato in flagranza un altro spacciatore dai Carabinieri

Durante l'estate, i Carabinieri di Catania hanno intensificato le operazioni per contrastare lo spaccio di droga, un fenomeno che aumenta con il turismo e la presenza di più persone in città. Recentemente, un altro spacciatore è stato arrestato in flagranza di reato, a conferma dell'efficacia delle misure adottate.

Operazioni intensificate durante l'estate per contrastare lo spaccio. Con l'arrivo della stagione estiva e l'aumento della popolazione dovuto al flusso turistico, i Carabinieri di Catania hanno intensificato i controlli sul territorio, seguendo le direttive del Comando Provinciale. L'obiettivo è chiaro: prevenire e reprimere i reati, in particolare quelli legati allo spaccio e al consumo di stupefacenti. Scoperto traffico di droga a Riposto. In questo contesto, i militari della Stazione di Riposto hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne del posto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti in ambito di droga e reati contro il patrimonio.

In questa notizia si parla di: carabinieri - riposto - arrestato - flagranza

