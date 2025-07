Pakistan 72 morti e 130 feriti per alluvioni in 10 giorni

Le terribili alluvioni in Pakistan hanno causato finora 72 vittime e oltre 130 feriti in soli dieci giorni, devastando diverse province e mettendo a dura prova le comunità locali. L’Autorità nazionale per la gestione dei disastri invita a un’azione immediata e coordinata, ma la situazione rimane critica. La domanda che sorge spontanea è: quali misure si adotteranno per fronteggiare questa emergenza e prevenire future tragedie?

È di 72 morti e oltre 130 feriti in Pakistan il bilancio di 10 giorni di piogge monsoniche e inondazioni. Lo riferisce l’Autorità nazionale per la gestione dei disastri. Le vittime, dal 26 giugno, sono state registrate in diverse province: Khyber Pakhtunkhwa nord-occidentale, Punjab orientale, Sindh meridionale e Belucistan sudoccidentale. L’Autorità nazionale per la gestione dei disastri ha esortato i funzionari locali a rimanere in stato di massima allerta e ha consigliato ai turisti di evitare di visitare le zone colpite poiché ulteriori piogge potrebbero bloccare le autostrade e scatenare alluvioni improvvise. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pakistan, 72 morti e 130 feriti per alluvioni in 10 giorni

