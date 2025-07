Crik Crok lo storico marchio italiano delle patatine è a rischio chiusura

Lo stabilimento di Pomezia del celebre marchio italiano Crik Crok rischia di chiudere, segnando una battuta d’arresto per il made in Italy nel settore snack. Appena 18 mesi fa, un'importante visita del ministro Lollobrigida aveva acceso speranze di rilancio, ma ora la situazione è drammatica. Francesca Ossani, presidente dell’azienda, si trova a dover affrontare una dura realtà che potrebbe mettere fine a decenni di storia e tradizione italiana.

Sono passati solo 18 mesi da quando Francesco Lollobrigida ha visitato lo stabilimento della Crik Crok di Pomezia, considerato un simbolo del made in Italy. In quell’occasione il ministro dell’Agricoltura e la presidente dell’azienda, Francesca Ossani, avevano parlato di un rilancio della fabbrica, ma oggi la realtà racconta qualcosa di diverso. Lo stabilimento di Pomezia del noto marchio di patatine è a un passo dalla chiusura e Ossani si prepara a fare i conti con un piano di concordato per evitare il fallimento. La Crik Crok è uno storico marchio italiano che fino a pochi anni fa aveva 156 dipendenti ed era presente in 25 mercati stranieri: dalle Puff alle più recenti chips dai gusti esotici come quelle al lime, questi snack sono il simbolo delle feste in casa e degli spuntini al cinema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it