Osimhen Juve delineata la strategia per il nigeriano | il club bianconero gli ha chiesto di pazientare fino al 15 luglio! Cosa succede

Juventus e Osimhen, un matrimonio ancora in stand-by. La Vecchia Signora ha delineato una strategia precisa per il centravanti napoletano, chiedendogli di attendere fino al 15 luglio prima di eventuali mosse decisionali. L’attesa si fa avvolta di mistero, ma tutte le carte sono pronte sul tavolo per un possibile colpo di scena che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo bianconero. Cosa succederà ? Resta da scoprire.

Osimhen Juve, delineata la strategia per il centravanti nigeriano: il club bianconero gli ha chiesto di pazientare fino al 15 luglio! Che cosa succede. La Juve  sta preparando il terreno per un possibile colpo importante in attacco con Victor Osimhen, ma per ora deve attendere il 15 luglio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha chiesto al centravanti del Napoli  di pazientare fino alla scadenza della clausola che permetterebbe al giocatore di trasferirsi all’estero per 75 milioni di euro. La Juve  sta cercando di costruire una trattativa che possa accontentare tutte le parti, ma prima di poter fare un’offerta concreta, deve attendere che questa finestra di mercato si chiuda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Osimhen Juve, delineata la strategia per il nigeriano: il club bianconero gli ha chiesto di pazientare fino al 15 luglio! Cosa succede

In questa notizia si parla di: bianconero - club - chiesto - luglio

Guardalà vede un futuro lontano dalla Juve per questi tre giocatori: «Questi due prestiti torneranno ai loro club d’appartenenza! Sulla permanenza di questo bianconero invece c’è sempre un punto interrogativo» - Giovanni Guardalà , giornalista di Sky Sport 24, ha analizzato il futuro di tre giocatori della Juventus, evidenziando la probabilità di un allontanamento per due di essi, attualmente in prestito, mentre rimangono dubbi sulla permanenza di un terzo.

«La Juventus si giocherà il passaggio ai quarti contro il Real Madrid all’Hard Rock Stadium di Miami il primo luglio, con calcio d’inizio alle 21:00. » Inter e Juventus sono pronte a vivere gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. I nerazzurri di Cristian Chiv Vai su Facebook

Juventus-Osimhen, chiesto all'attaccante di aspettare: la situazione; La rivelazione di Tudor dopo Real Madrid-Juventus: Dieci giocatori mi hanno chiesto il cambio; Mondiale per Club: il Real Madrid elimina la Juventus.

Contro chi giocherebbe la Juventus ai quarti di finale del Mondiale per Club? - La Juventus scenderà in campo martedì 1 luglio a Miami per affrontare il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Secondo ilbianconero.com

Real Madrid-Juventus: i bianconeri sognano i quarti di finale - Ostacolo complicato per la Vecchia Signora che vuole cancellare la brutta sconfitta col City. Si legge su msn.com