Wimbledon 2025 i vip si danno appuntamento | Jovanotti con la moglie e le star di Hollywood in tribuna

Wimbledon 2025 si conferma come il palcoscenico più glamour dell’anno, dove il tennis si mescola a star internazionali e look da red carpet. Tra vip provenienti da ogni parte del globo, a brillare è stato anche Jovanotti, accompagnato dalla moglie, che ha incantato pubblico e paparazzi con il suo stile unico. Un’edizione indimenticabile, che ha elevato il torneo a vero e proprio evento di tendenza, lasciando tutti con il fiato sospeso...

Wimbledon 2025 non è soltanto il torneo di tennis più antico del mondo: è ormai anche il red carpet estivo più ambito. Se il dress code impone eleganza e sobrietà, le tribune dell’ All England Club si trasformano puntualmente in una passerella di stile, dove vip da ogni angolo del mondo sfoggiano look studiati nei minimi dettagli. Quest’anno, tra una partita e l’altra, a catturare l’attenzione è stato soprattutto l’arrivo a sorpresa di Jovanotti con la moglie Francesca Valiani, ma anche la dolce complicità di Monica Barbaro e Andrew Garfield, le scelte vintage di Olivia Rodrigo e le ospitate reali della famiglia di York. 🔗 Leggi su Dilei.it