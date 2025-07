Ambrosino piace a tutti | anche il Celtic su di lui primi contatti col Napoli Di Marzio

Giuseppe Ambrosino, promettente attaccante del Napoli, sta attirando l’attenzione di numerosi club, tra cui il Celtic, e potrebbe lasciare il Sud Italia durante il mercato estivo. Dopo aver impressionato agli Europei Under 21, il suo nome è finito sui radar di diverse società di Serie A e non solo. Con primi contatti con il Napoli e sondaggi anche all’estero, il futuro di Ambrosino si preannuncia molto interessante...

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli rientrato dall’esperienza al Frosinone, quasi sicuramente ripartirà nuovamente durante la sessione di mercato estiva. Il giocatore piace davvero a tutti, si è messo in luce durante gli Europei Under 21 giocati con l’Italia in Slovacchia. Il suo nome non è solo sui taccuini di club di Serie A come Cremonese e Cagliari, ma anche di alcuni esteri come Celtic. Lo ha riportato poco fa il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio sul proprio portale. A seguire quanto si legge. Ambrosino nel mirino del Celtic: possibile partenza in prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it