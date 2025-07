Francesca Ferragni neo mamma di Lea al posto del fiocco rosa in clinica usa la sciarpa da calcio

Francesca Ferragni, neo mamma di Lea, sorprende tutti scegliendo un tocco originale: al posto del tradizionale fiocco rosa in clinica, sfoggia una sciarpa da calcio. Un gesto che cattura l’attenzione e riflette la sua personalità vivace e autentica. Con questa scelta, Francesca dimostra ancora una volta come lo stile possa essere anche divertente e fuori dagli schemi. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa dolce novità .

