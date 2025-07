Genoa inizia oggi la nuova stagione intanto Vieira chiede un rinforzo in attacco | primo obiettivo Carboni

Il Genoa dà il via alla nuova stagione con entusiasmo e determinazione, già al lavoro sul campo a Pegli. Mentre i rossoblù si preparano ad affrontare le sfide imminenti, Vieira spinge per un rinforzo in attacco, con Carboni tra i primi obiettivi. La campagna di mercato è calda: il futuro del Grifone si scrive anche in queste settimane cruciali, perché il progetto ha bisogno di nuovi talenti per volare più in alto.

Genoa, al via il ritiro per la nuova stagione: intanto i rossoblù lavorano per rinforzare il mercato, con Carboni in cima alla lista dei desideri È iniziata oggi la nuova stagione del Genoa, con il ritorno al lavoro a Pegli e una rosa già ben definita ma destinata ad ulteriori interventi.

