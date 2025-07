Le Relazioni Difettose – Mi scrive sempre | che cosa vuol dire?

Le relazioni difettose possono spesso generare confusione e malintesi, come nel caso di questa storia d’amore non corrisposta. Ester ricorda un uomo brillante che, nonostante una cotta per lei, ha mantenuto un rapporto di amicizia fatto di ironia e scambi di battute. Ora che lui si trova lontano, il desiderio di rivederla riaffiora. Ma cosa significa davvero questa comunicazione? Scopriamolo insieme.

C ara e stimata Ester, anni fa feci conoscenza credo del l'uomo piú brillante che io abbia mai conosciuto. So che lui aveva una cotta per me ma io ero innamoratissima del mio tuttora compagno e mi fregava poco, ma tra noi inizió uno scambio fatto di ironia, punzecchiamenti, tentativi di uscite. Poi lui lascia la mia cittá e, sebbene mi scriva per dirmi che gli manca la mia pungente ironia quindi mi cercherá quando passa per la mia cittá anche a distanza di mesi, io non lo sento piú e sinceramente senza molto rammarico. Amore e relazioni: 5 regole d'oro per far durare una storia X La cosa peró si complica quando la mia convivenza inizia ad andare in crisi e comincio a cercare appigli altrove, tra cui la conoscenza di quest' artista sfuggente di molti anni prima, che all'improvviso si fa interessantissimo ai miei occhi tristi di donna in fuga.

