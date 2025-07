Nutrizione e cure oncologiche il ruolo della prevenzione terziaria spiegato dal dott Caccialanza

Negli ultimi anni, la nutrizione ha assunto un ruolo chiave nella cura oncologica, non solo come strumento di prevenzione primaria, ma anche come elemento fondamentale nella prevenzione terziaria. Il Dr. Caccialanza spiega come una corretta alimentazione possa ridurre complicanze, migliorare l’efficacia delle terapie e favorire una migliore qualità di vita nei pazienti oncologici. Scopriamo insieme l’importanza della nutrizione nel percorso di cura e di prevenzione terziaria.

Negli ultimi anni si è affermata una nuova attenzione rispetto al ruolo centrale della nutrizione in ambito clinico. Sono noti da tempo i suoi effetti preventivi nel ridurre il rischio di numerose malattie croniche e oncologiche. La nutrizione, però, non è solo una questione di prevenzione primaria, è centrale anche nella cosiddetta prevenzione terziaria, indispensabile per ridurre complicanze e migliorare l’efficacia delle cure e l’aderenza alle stesse. Abbiamo ripercorso con il dottor Riccardo Caccialanza, direttore SC Dietetica e Nutrizione clinica, Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, i risultati raggiunti sul piano scientifico e organizzativo, analizzando le conseguenze economiche di una mancata presa in carico nutrizionale, e spiegando perché questa è decisiva in ambito oncologico. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Nutrizione e cure oncologiche, il ruolo della prevenzione terziaria spiegato dal dott. Caccialanza

In questa notizia si parla di: nutrizione - prevenzione - cure - oncologiche

Lasciate stare chi ha un cancro. In questi giorni ho visto troppi pazienti oncologici con diete squilibrate, imposte da nutrizionisti senza competenze oncologiche. Indicazioni che peggiorano la qualità della vita, compromettono lo stato nutrizionale e aumentan Vai su Facebook

Nutrizione e cure oncologiche, il ruolo della prevenzione terziaria spiegato dal dott. Caccialanza; San Giorgio, lunedì 9 giugno si parla di alimentazione come supporto delle cure oncologiche; IRMO, il progetto che integra nutrizione e big data per migliorare le cure oncologiche.

Nutrizione e terapie oncologiche, il consiglio del farmacista a supporto del paziente sul territorio - L’alimentazione è uno strumento fondamentale per la prevenzione, la gestione delle terapie oncologiche e il miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici e il farmacista esperto in ... Da farmacista33.it

Tumori, cosa posso o non posso mangiare? Una nutrizione adeguata è importante per l'esito delle terapie - Una delle prime domande che si pongono i pazienti: molte informazioni scorrette portano a diete troppo restrittive, con conseguenze gravi ... Scrive msn.com