Con il Premio Maestri d' Eccellenza la maison LVMH celebra e forma gli artigiani di domani

Con il Premio Maestri d'Eccellenza, la maison LVMH non solo celebra l'eccellenza artigianale italiana, ma investe anche nella formazione dei talenti di domani. A settembre, durante la Milano Fashion Week, si svolgerĂ la fase finale della terza edizione, un evento imperdibile dedicato alla manifattura di alta qualitĂ . Un'occasione per scoprire le eccellenze che plasmeranno il futuro della moda e del lusso in Italia.

Appuntamento con il Premio Maestri d'Eccellenza 2025 alla Milano Fashion Week di settembre. Durante i giorni intensi delle sfilate primavera estate 2026, si svolgerĂ anche la fase finale della terza edizione dell'evento dedicato alla celebrazione della manifattura in Italia organizzato da Maestri D'eccellenza LVMH in collaborazione con Confartigianato Imprese e Camera Nazionale della Moda Italiana, e che vede ThĂ©lios, specializzata nel ramo occhialeria di lusso, come Maison partner di quest'anno attivo del progetto. Si tratta di una grande opportunitĂ che riguarda la nostra filiera produttiva di bellezza, qualitĂ e ingegno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Con il Premio Maestri d'Eccellenza, la maison LVMH celebra e forma gli artigiani di domani

