Villaricca in lacrima per morte di Enzo Tambaro | fatale un malore in spiaggia a Formia

Una giornata di sole si è tramutata in una tragedia a Villaricca, dove la comunità piange la perdita di Enzo Tambaro, 59 anni, colto da un malore fatale mentre si trovava in spiaggia a Formia. La notizia ha sconvolto tutti e ha lasciato un enorme vuoto nel cuore di amici e familiari. La vicenda ci ricorda quanto sia fragile la vita, anche nei momenti di svago e relax.

Mattinata tragica quella di ieri, domenica 6 luglio, sul litorale di Formia, dove Enzo Tamabaro, 59 anni, residente a Villaricca, ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia nei pressi del Lido Santo Janni. Il fatto è avvenuto nel . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca in lacrima per morte di Enzo Tambaro: fatale un malore in spiaggia a Formia

