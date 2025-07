Shablo con il nuovo disco Manifesto torna alla musica

Nuovo album, ma oggi Shablo si presenta come un artista rilassato e sorridente, pronto a condividere il suo ultimo capolavoro, "Manifesto". Con il mate in mano e un’atmosfera informale, ci racconta le diciassette tracce di un progetto che segna un ritorno deciso alla musica. È evidente che per lui, questa uscita rappresenta molto più di un semplice disco: è un’espressione autentica della sua creatività e passione. E ora, scopriamo insieme cosa rende questo album così speciale.

Quando entra nella redazione di GQ, con in mano il mate, Shablo, di cui il 4 luglio è uscito il nuovo album Manifesto, non sembra una persona a cui sta per uscire un disco. È rilassato, sorridente, ci mettiamo nell’ufficio del direttore e si posiziona sulla poltrona, pronto a raccontarmi le diciassette tracce che compongono l’album e che ho ascoltato qualche ora prima. Abbiamo parlato spesso negli ultimi mesi delle fasi di avvicinamento a questo disco. La prima volta a Sanremo, dove il progetto è stato ufficialmente presentato, poi, in occasione della prima intervista di Joshua, l’artista più presente in Manifesto, e poi qualche mese fa, quando è uscito il secondo singolo Spirito Libero, che conteneva un campione di Stevie Wonder. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Shablo, con il nuovo disco Manifesto, torna alla musica

