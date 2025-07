Adriano Panatta ricorda la cosa peggiore che ha fatto | Con Mita Medici mi comportai come una m…

Adriano Panatta, leggenda del tennis italiano, si apre con sincerità e emozione, rivelando un lato inedito della sua vita. Ricorda un episodio doloroso e difficile, lontano dai campi da gioco, che ancora oggi lo colpisce nel profondo. Con parole cariche di sincerità, l’ex campione svela la sua più grande sbagliata, dimostrando come anche le icone possano confrontarsi con i propri rimorsi. Continua a leggere.

Adriano Panatta racconta oggi "la cosa peggiore che ha fatto", e non riguarda il tennis: "Mita Medici era una ragazza deliziosa, me ne sono sempre vergognato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

