Mercati cosa c’è dietro il sorpasso italiano sulla Francia

I mercati, che prestano al Tesoro circa 400 miliardi di euro ogni anno e finanziano oltre la metà della spesa pubblica, continuano a sorridere all’Italia. Dietro il recente sorpasso sulla Francia, si nasconde una strategia di riforme mirate e una gestione oculata dei conti pubblici. È un segnale chiaro: l’Italia sta riconquistando fiducia, pronta a consolidare il suo ruolo nel panorama europeo e globale.

Il sorpasso era nell’aria da tempo. Più o meno da quando l’Italia ha cominciato a mettere a terra la manovra senza troppe pretese. Finalizzata, nella sostanza, a far tornare i conti e dare una sforbiciata, per quanto possibile, alle tasse. Un gioco che, alla fine, ha pagato. I mercati, che prestano al Tesoro su per giù 400 miliardi all’anno, finanziando un po’ meno della metà della spesa pubblica, continuano a sorridere al Paese. In realtà, sono mesi che il vento soffia in poppa, tra promozioni mai troppo scontate da parte delle agenzie di rating e leggi di Bilancio molto chirurgiche e molto poco sensazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Mercati, cosa c’è dietro il sorpasso italiano sulla Francia

In questa notizia si parla di: mercati - sorpasso - cosa - dietro

Le auto elettriche non stanno ancora conquistando il mercato come previsto, ma qualcosa sta cambiando. Sempre più persone si lasciano conquistare da questa tecnologia, e chi la prova difficilmente torna indietro. A dirlo è Fabrizio Faltoni, AD di Ford Italia, Vai su Facebook

CORSIA DI SORPASSO Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina Ora è il momento di iniziare a costruire la Roma del futuro, a partire dalle fasce tanto care a Gasp. A destra Wesley è il prescelto del tecnico, Ratiu l’altra opzione. Pubill esce d Vai su X

Mercati, cosa c’è dietro il sorpasso italiano sulla Francia; Luna Rossa e il vela mercato: Burling e Junior per sognare il sorpasso sui kiwi; Cos'è successo oggi sui mercati: dal rally di Fincantieri al sorpasso di Nvidia.

La «strana» calma dei mercati alla vigilia del voto Usa: cosa c'è dietro? - MSN - La «strana» calma dei mercati alla vigilia del voto Usa: cosa c'è dietro? msn.com scrive

La «strana» calma dei mercati alla vigilia del voto Usa: cosa c'è dietro? - In quanto al famoso “sorpasso cinese” che tutti – me compreso – davamo per quasi inevitabile un decennio fa: prima della pandemia l’economia cinese era arrivata a pesare il 75% di quella ... Lo riporta corriere.it