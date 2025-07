Banca Ifis riapre l’Opas su illimity per salire oltre l’84% e puntare al controllo totale | offerta valida fino all’11 luglio

Banca Ifis ha rilanciato l’Offerta Pubblica di Acquisto su Illimity, puntando a salire oltre l’84% e ottenere il controllo totale della società. L’offerta, valida fino al 11 luglio, mantiene le stesse condizioni della prima fase, con un premio extra se si supera il 90%. Mentre Piazza Affari vede Ifis in calo e Illimity in leggero rialzo, questa mossa potrebbe segnare un nuovo capitolo nella strategia di acquisizione e crescita delle due realtà finanziarie.

