Parla di salute mentale e viene rimosso | nell’Arma servono uomini liberi come il generale Oresta

In un mondo in cui la salute mentale degli uomini è spesso trascurata, il recente allontanamento del generale Pietro Oresta dalla guida della Scuola Allievi marescialli e brigadieri di Firenze ci ricorda l’importanza di uomini liberi e consapevoli. Come nella famosa scena delle Sturmtruppen, dove il confine tra serietà e comicità si dissolve, anche nella realtà bisogna saper ascoltare e rispettare le voci più profonde. Solo così possiamo costruire un vero esercito di libertà e benessere mentale.

La notizia della rimozione del generale Pietro Oresta dall'incarico di comandante della Scuola Allievi marescialli e brigadieri di Firenze richiama alla mente la striscia delle Sturmtruppen in cui il graduato chiede alla truppa: "Volete burro o cannoni?", "Cannoni!", risponde il fantaccino esaltato, salvo poi essere zittito dal ceffone di un commilitone che gli grida: "Ma perché non tieni chiusa quella dannata boccaccia?", mentre, alla mensa, si trova costretto a spalmare del ferro sul pane del rancio. Non mi è dato conoscere le cause della sua rimozione, se siano attuali o pregresse. Certo è che ben difficile trovare elementi di 'pericolosità' nel suo discorso, pacato e ragionevole, umano e al contempo altamente professionale, rivolto ai giovani che serviranno la Benemerita.

“Parole affettuose, come un padre coi figli”. Generale rimosso, la versione di Oresta - Le parole affettuose di un padre rivolte ai figli hanno il potere di ispirare e unire. È ciò che ha sottolineato il generale Pietro Oresta, rimosso dalla sua carica dopo un discorso agli allievi che ha scatenato un acceso dibattito.

Generale #Oresta rimosso da comando della Scuola Allievi di Firenze, "colpevole" di aver parlato a reclute e giovani #carabinieri di salute mentale. In un ambito in cui le angherie hanno provocato tragedie, è folle allontanare chi ha uno sguardo più sensibile.

Condivido il pensiero di Lirenzo Tosa. "Quest'uomo si chiama Pietro Oresta, è un generale dei carabinieri. Poco fa è stato rimosso senza tante spiegazioni dal suo incarico di comandante della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Firenze. La sua "colpa"?

Prima viene la salute, poi il servizio: il discorso agli allievi, costato l'incarico al generale Oresta; Il Generale che parlava al cuore: Pietro Oresta rimosso dopo avere pronunciato un discorso sulla centralità della persona; Il discorso agli allievi: prima venite voi. Rimosso il generale dei carabinieri.

Generale Pietro Oresta sospeso dall'incarico dopo discorso agli allievi: "La nostra vita è superiore a tutto" - L'anno successivo aveva dovuto gestire la delicata vicenda del suicidio di una allieva carabiniera di 25 anni, dopo il quale la procura ...

Il generale dei carabinieri agli allievi: "Il vostro benessere viene prima di qualunque procedura". Punito per il discorso da "ribelle" - Pietro Oresta, ormai ex comandante della Scuola marescialli e brigadieri, nella bufera per un passaggio del suo discorso agli allievi.