Milan ecco i membri dello staff tecnico di Allegri | Landucci Corradi e …

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo con Massimiliano Allegri in panchina, circondato da uno staff di altissimo livello. Tra conferme e novità, il team tecnico include figure di grande esperienza come il vice Marco Landucci, già confermato. Una squadra solida e affiatata pronta a portare il club verso nuove vittorie e successi memorabili. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui protagonisti dietro le quinte rossonere.

Gutierrez Juve, si raffredda la pista! Anche Napoli e Milan sul laterale del Granada. Ecco chi è in vantaggio e come cambia la corsa - La pista che porta a Miguel Gutierrez sembra raffreddarsi: la Juventus non è più l'unica interessata al laterale del Granada, con Napoli e Milan pronti a inserirsi nella corsa.

È nata l'Associazione italiana team manager: Fabris (Juve) presidente, Marangon (Milan) vice; Feyenoord, nominato il nuovo allenatore: ecco chi sarà in panchina contro il Milan; Milan Primavera, giornata di squalifica per Guidi: ecco quando scatta | PM News.

Allegri Milan, staff tecnico definitivamente completato: ci sarà anche lui, accordo chiuso - Allegri Milan, lo staff tecnico del livornese è ora completo: insieme al preparatore dei portieri Filippi ci sarà anche Daniele Borri Lo staff tecnico di Massimiliano Allegri al Milan si arricchisce d ... Da milannews24.com

