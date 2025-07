Truffa ad un’anziana a Fiumedinisi | smascherato e denunciato a Catania

Una recente truffa ai danni di un'anziana a Fiumedinisi è stata smascherata e denunciata a Catania, grazie all'azione tempestiva dei Carabinieri. La loro presenza costante sul territorio, con campagne di prevenzione e attività di sensibilizzazione, si rivela fondamentale per proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione. Il rischio di inganni come quello del falso carabiniere e dell'emergenza falsa rende ancora più cruciale il ruolo delle forze dell'ordine nel tutelare i cittadini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Carabinieri in prima linea nella difesa degli anziani. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania continuano a dimostrare il loro impegno nella tutela delle fasce più deboli, in particolare degli anziani, attraverso campagne di prevenzione, attività di sensibilizzazione sul territorio e interventi tempestivi per fermare truffatori e recuperare i beni sottratti. L’inganno: finto carabiniere e falsa emergenza. Nel pomeriggio, una donna di 84 anni di Fiumedinisi, in provincia di Messina, è stata vittima di una truffa ben orchestrata: un uomo l’ha contattata telefonicamente fingendosi un carabiniere, informandola che il figlio aveva causato un incidente ed era stato arrestato. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Truffa ad un’anziana a Fiumedinisi: smascherato e denunciato a Catania

In questa notizia si parla di: catania - truffa - anziana - fiumedinisi

Catania, truffa da 86mila euro: studente simula 900 voli in un mese per ottenere rimborsi regionali - Una truffa da 86mila euro scoperta a Catania: uno studente di 26 anni ha simulato oltre 900 voli in un mese per ottenere rimborsi regionali.

Truffa l’anziana a Messina e si nasconde a Catania; Anziana raggirata con la scusa di un incidente: 38enne denunciato per truffa aggravata; Anziana raggirata con la scusa di un incidente: 38enne denunciato per truffa aggravata.

Truffa un’anziana in provincia di Messina e scappa a Catania: scoperto e denunciato - In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno sventato un raggiro ai danni di una 84enne di Fiumedinisi, in provincia di Messina, denunciando un 38enne residente domiciliato a Napoli, ... Come scrive catanianews.it

Anziana raggirata e derubata a Fiumedinisi, truffatore individuato dai Carabinieri - Le immediate indagini avviate dopo la truffa ai danni di un’anziana di Fiumedinisi hanno permesso ai Carabinieri di individuare il soggetto che ha agito senza scrupoli raggirando la cittadina del borg ... Scrive sikilynews.it