Chiusura del Punto nascita a Sapri il Nursind provinciale | Politica inadeguata ora un tavolo tecnico

La chiusura del punto nascita di Sapri ha scatenato un acceso dibattito tra cittadini e operatori sanitari. Mentre le dichiarazioni degli onorevoli Del Mastro e Nuzzo alimentano tensioni, il Nursind di Salerno denuncia una politica inadeguata e chiede con urgenza un tavolo tecnico permanente. È ora di smettere le polemiche e agire concretamente per garantire la sicurezza e i diritti delle future mamme.

Tempo di lettura: 3 minuti Le dichiarazioni rilasciate dagli onorevoli Del Mastro e Nuzzo sulla chiusura del Punto nascita dell’ospedale di Sapri hanno suscitato forte indignazione tra gli operatori sanitari del territorio. A esprimere con fermezza la posizione del sindacato è il Nursind di Salerno, che non risparmia critiche alle speculazioni politiche sul tema e chiede l’istituzione immediata di un tavolo tecnico permanente per affrontare la crisi della sanità cilentana. “Ancora una volta la politica ha perso l’occasione per tacere”, dichiara con amarezza Biagio Tomasco, segretario generale del Nursind Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiusura del Punto nascita a Sapri, il Nursind provinciale: “Politica inadeguata, ora un tavolo tecnico”

In questa notizia si parla di: chiusura - punto - nascita - sapri

Ospedale di Piedimonte Matese, chiusura punto nascita: convocata conferenza sindaci - Il futuro del punto nascita dell'ospedale di Piedimonte Matese è in gioco: giovedì 5 giugno, i sindaci della Comunità Montana si riuniranno per affrontare un tema cruciale per la salute e il benessere delle famiglie locali.

OPI SALERNO: “INACCETTABILE LA CHIUSURA DEL PUNTO NASCITA DI SAPRI. È UN ATTACCO ALLA SANITÀ PUBBLICA” Il presidente Cosimo Cicia lancia l’allarme: “Si mettono a rischio madri e neonati, servono investimenti e non tagli” “La chiusura de Vai su Facebook

M5S, Cammarano: “Chiusura del punto nascita di Sapri, atto irresponsabile da parte del Governo Meloni” - Vai su X

Chiusura del Punto nascita a Sapri, il Nursind provinciale: politica inadeguata; Chiusura punto nascita di Sapri, Pierro: «De Luca racconta barzellette ai cittadini»; Chiuso il Punto Nascita di Sapri: l'ira del Partito Socialista Italiano.

Chiusura Punto nascita di Sapri, il presidente OPI Salerno, Cosimo Cicia: “È un attacco alla sanità pubblica” - La chiusura del punto nascita dell'ospedale di Sapri rappresenta una ferita gravissima per il nostro territorio ... Lo riporta infocilento.it

Chiusura del Punto Nascita di Sapri: colpo durissimo per il Cilento. Il PSI: “Un abbandono inaccettabile delle aree interne” - Una decisione che rappresenta un duro colpo per il Cilento e il Golfo di Policastro, privando le comunità locali di un servizio essenziale ... Come scrive infocilento.it