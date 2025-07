Genova 25enne stuprata in una tenda in spiaggia | la Polizia cerca due uomini

Una giovane donna di 25 anni ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro in una tenda sulla spiaggia di Genova, attirata da due uomini incontrati in un locale. L’episodio, avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 giugno, ha scosso la comunità cittadina. La polizia sta attualmente cercando i sospetti, mentre la vittima si è presentata al pronto soccorso quasi una settimana dopo l’accaduto, evidenziando l’importanza di sensibilizzare su queste delicate tematiche.

Si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova denunciando di essere stata stuprata da due uomini. È quello che ha raccontato una donna di 25 anni, spiegando che i due l’avevano attirata nella loro tenda su una spiaggia cittadina all’uscita di un locale. Lo riporta Il Secolo XIX, spiegando che l’episodio si sarebbe verificato nella notte tra il 28 e il 29 giugno. La giovane si è recata all’ospedale quasi una settimana dopo ancora con i segni della violenza, lividi e graffi sulle braccia e sul corpo. I due uomini l’avrebbero avvicinata all’uscita di un locale della movida attirandola nella tenda, dove l’hanno costretta a bere, aggredita, immobilizzata e stuprata a turno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Genova, 25enne stuprata in una tenda in spiaggia: la Polizia cerca due uomini

