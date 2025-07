Fratello e sorella arrestati a Bologna dopo una raffica di furti nei parcheggi dei supermercati come agivano

A Bologna, due fratelli rumeni sono stati arrestati dopo una serie di furti nei parcheggi dei supermercati, dove vittime soprattutto anziane. Specializzati in colpi rapidi e mirati, agivano di nascosto per sottrarre denaro e oggetti di valore, spesso usando carte bancarie rubate. Questo episodio inquieta la comunità , sollevando dubbi sulla sicurezza e sulla necessità di maggiori controlli. La vicenda evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra normalità e criminalità , lasciando tutti con una domanda: come possiamo proteggerci meglio?

