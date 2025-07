Caterina Murino è incinta del suo primo figlio grazie alla fecondazione in vitro | Alla mia età ho dovuto chiedere aiuto alla medicina

Caterina Murino, l’affascinante ex Bond Girl, sorprende ancora una volta con una dolce novità: è incinta del suo primo figlio a 47 anni, grazie alla fecondazione in vitro. Un viaggio lungo e pieno di speranze, culminato in un sogno diventato realtà. La sua gioia contagiosa emerge chiaramente nell’intervista esclusiva a Gala, dove racconta di aver ricevuto un dono dal cielo dopo otto anni di attese. La sua storia è un’ispirazione per chi crede nei miracoli della medicina e nella forza della speranza.

C aterina Murino è incinta del suo primo figlio a 47 anni. L’ex Bond Girl ha un sorriso raggiante e lo sguardo luminoso di chi ha realizzato un sogno mentre annuncia di essere in dolce attesa in un’intervista esclusiva a Gala. L’attrice italiana, amatissima in Francia e celebre per il ruolo di Bond Girl in 007 Casino Royale, ha dato la notizia già al settimo mese di gravidanza. «Un dono dal cielo» – così l’ha definito – arrivato dopo otto anni di lotte, speranze, difficoltà e due dolorosi aborti spontanei. Una gravidanza profondamente desiderata, cercata con determinazione e resa possibile grazie alla fecondazione in vitro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Caterina Murino è incinta del suo primo figlio grazie alla fecondazione in vitro: «Alla mia età ho dovuto chiedere aiuto alla medicina»

