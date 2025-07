La lemon summer può cominciare | Rhode lancia il nuovo Lemontini balm per l’estate e una curiosa belly chain

La Lemon Summer di Rhode si prepara a conquistare l’estate con stile e allegria. La nuovissima Lemontini Balm, in un packaging giallo vivace firmato da Hailey Bieber, promette di diventare il must-have della stagione. Ma non è tutto: insieme al burrocacao, arriva una irresistibile belly chain, perfetta per aggiungere un tocco di charme al proprio look. Siete pronti a scoprire come questo duo possa trasformare la vostra estate?

Dimenticate i classici colori dei lip balm, perché Rhode ha lanciato Lemontini. Hailey Bieber, la nostra creatrice di tendenze preferita, ha lanciato nuovo pack tutto giallo, pronto a diventare la nuova ossessione dell’estate. Soprattutto perché, insieme all’iconico balm, il simbolo del brand, è disponibile una versione custom di belly chain (letteralmente: catena per la pancia), ovvero uno di quei gioielli che si indossa in vita, che permette di avere il balm a portata di mano senza tenerlo necessariamente in borsa. Rhode lancia l’estate Lemontini (e un nuovo gioiello). L’imprenditrice, fresca di vendita del brand per un miliardo di dollari, è comunque direttrice creativa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La lemon summer può cominciare: Rhode lancia il nuovo Lemontini balm per l’estate (e una curiosa belly chain)

In questa notizia si parla di: balm - rhode - lemontini - estate

