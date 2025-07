Nel Leccese tre operai travolti da solaio estratti vivi

Nel cuore del Salento, tre operai sono stati tragicamente travolti dal crollo di un solaio durante i lavori di ristrutturazione a Monteroni di Lecce. Un intervento tempestivo dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine ha permesso di estrarli vivi, portando speranza in una giornata drammatica. La comunitĂ si stringe intorno alle famiglie coinvolte, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di questa incidente. Un evento che ci ricorda l'importanza della sicurezza nei cantieri.

Tre operai sono rimasti travolti dal crollo del solaio di un’abitazione privata, dove erano impegnati per dei lavori di ristrutturazione. E’ accaduto stamani a Monteroni di Lecce in via Spacciante, a ridosso del centro storico. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e i carabinieri con i tecnici comunali. I tre operai - secondo quanto si è appreso - sono stati tutti estratti vivi dalla. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nel Leccese tre operai travolti da solaio, estratti vivi

In questa notizia si parla di: operai - travolti - solaio - estratti

Crolla il solaio di un ex convento in ristrutturazione, due operai travolti dalle macerie - Un grave incidente si è verificato a Padova, dove il solaio di un ex convento in fase di ristrutturazione è crollato, travolgendo due operai.

Operai travolti dal crollo di un solaio nel Leccese: sono stati estratti vivi dalle macerie, uno è grave; Monteroni, crolla solaio di una casa in ristrutturazione: tre operai estratti vivi, uno è molto grave; Lecce, crolla tetto di un solaio: tre operai estratti vivi dalle macerie, uno è grave.

Nel Leccese tre operai travolti da solaio, estratti vivi - Tre operai sono rimasti travolti dal crollo del solaio di un’abitazione privata, dove erano impegnati per dei lavori di ristrutturazione. Segnala msn.com

Lecce, crolla tetto di un solaio: tre operai estratti vivi dalle macerie, uno è grave - Erano impegnati in lavori di ristrutturazione di un’abitazione privata, vicino al centro ... Secondo bari.repubblica.it