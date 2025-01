Lapresse.it - Roma, gru crolla su balcone palazzo e su auto: evacuate tre famiglie

Per cause in corso di accertamento, stamani, una gru fissa da cantiere èta all’interno di una area condominiale in costruzione in via Giana Anguissola, a. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Ostiense 7/A e dell’Eur 11/A insieme con il capo turno provinciale e il funzionario di guardia. Una parte della gru èta su di unal 5 piano di undi sei piani, mentre una parte del braccio èta su di unavettura, distruggendola. Per precauzione sono state fatte evacuare treresidenti neled è stata recintata l’intera area. L’intervento è ancora in corso.