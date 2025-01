Panettiere ucciso la difesa valuta di ricorrere in Appello

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Attendiamo di leggere le motivazioni della sentenza perre la possibilità d’impugnarla. Per ora esprimiamo insoddisfazione per la decisione presa dai giudici della Corte d’Assise di Salerno”. Lo ha detto l’avvocato Francesco Saverio D’Ambrosio che, insieme alla collega Antonietta Cennamo, ha difeso Monica Milite ed il figlio Massimiliano Palmieri nel processo di primo grado per l’omicidio delCiro Palmieri. La Corte ieri ha condannato a 18 e 15 anni di reclusione la moglie della vittima ed il figlio. Ad ottobre 2023 era già stato condannato a 16 anni l’altro figlio dei Palmieri, all’epoca dei fatti 15enne. L’omicidio avvenne nel luglio 2022 nell’abitazione familiare di Giffoni Valle Piana (Salerno): Palmieri,salernitano, fucon trenta coltellate, il suo cadavere fu fatto a pezzi e gettato in un dirupo.