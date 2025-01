Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2025 in DIRETTA: inizia la prima manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA18:03 Peccato. De Aliprandini tiene un buon ritmo per 2/3 di gara. Nel finale allunga le traiettorie accumulando un ritardo complessivo di 82 centesimi. Nono posto provvisorio per Luca quando parte l’austriaco Marco Schwarz.18:02 Ottima run di Brennsteiner, che ottiene il quinto crono a soli 33 centesimi dallo svizzero Meillard. Come prevedibile con unaaccorciata i distacchi sono minimi. Ora il primo degli italiani, al cancelletto Luca De Aliprandini.18:00 Bene anche McGrath, che si inserisce in sesta posizione con 47 centesimi di distacco dal leader. Tocca al primo degli austriaci, ovvero Stefan Brennsteiner.17:59 Sesta piazza a 68 centesimi da Meillard per Haugan, migliore nelladello slalom di Kitzbuheldi uscire nella run decisiva.