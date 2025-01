Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2025 in DIRETTA: dalle 17.45 la prima manche con partenza abbassata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI17:38accorciata di ben 12 porte. Sarà dunque unsprint in cui influiranno non poco anche le condizioni del manto nevoso. Tanta pioggia e temperature al di sopra dello zero quest’oggi sulla Planai.17:36 Meno di 10 minuti al via della. Di seguito i pettorali didei sei italiani iscritti:12-Luca De Aliprandini14-Alex Vinatzer24-Giovanni Borsotti26-Filippo Della Vite39-Simon Talacci68-Tobias Kastlunger17:32 Sarà purtroppo un “gigantino”. Arriva infatti la comunicazione ufficiale circa l’abbassamento dellaa causa delle precipitazioni e del vento che interessano.17:30 Svizzera che oltre al leader incontrastato della classifica generale di Coppa del Mondo punta forte su Thomas Tumler e Loic Meillard, che partiranno rispettivamente con il pettorale numero 1 ed il numero 5.