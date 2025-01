Iltempo.it - Giallo Vaticano e grandi manovre, Bergoglio congela la nomina per il decano

Alcune settimane fa, primi tra tutti, avevamo ricordato un appuntamento di enorme importanza per la Chiesa: la scadenza del mandato del cardinale Giovanni Battista Re comedel Collegio cardinalizio (avvenuta il 19 gennaio) e la necessità di eleggerne il successore. Potrebbe sembrare una questione squisitamente burocratica ma, come già ricordato, ildei cardinali, primus inter pares tra gli oltre duecento porporati (140 dei quali sono attualmente elettori in un prossimo Conclave), svolge un ruolo di fondamentale importanza non solo nel quotidiano, ma soprattutto nel momento in cui la Sede Apostolica diviene vacante. È infatti il cardinalea prendere in mano le redini della Chiesa durante la transizione ed è sempre lui a presiedere i riti del Conclave, non solo le votazioni nella Sistina, ma anche i lavori delle Congregazioni generali che precedono gli scrutini.