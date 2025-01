Thesocialpost.it - Forti temporali e allagamenti: allerta rossa in Italia nelle prossime ore, ecco dove

Ancora condizioni meteorologiche avverse in. Il rapido transito di una perturbazione sul Mediterraneo centrale porterà piogge eregioni meridionali. Questa previsione è stata diffusa dalla Protezione civile attraverso un avviso meteo. A partire dalla mattina del 29 gennaio 2025, si attendono precipitazioni, che varieranno da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci e, in particolare su Sicilia, Calabria e Puglia, con maggiore intensitàaree centro-orientali della Sicilia ezone ioniche e meridionali delle altre due regioni. Questi fenomeni saranno caratterizzati da rovesci intensi, attività elettrica eraffiche di vento. È stata emessa un’gialla per Alto Adige e per alcune aree di Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia.