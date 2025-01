Sport.quotidiano.net - Dubbi Andrea Costa e Virtus, l’ora del riscatto

di Antonio Montefusco C’è un motivo ricorrente nel campionato della: sono già tante le occasioni perse e i punti gettati al vento dopo aver comandato per lunghi tratti le partite giocate. E’ accaduto anche domenica a Ragusa dove in più momenti i gialloneri sono stati sopra di 11 punti. Già nel primo quarto la squadra di Galetti era volata oltra la doppia cifra di vantaggio (8-19; poi il black out che ha consentito ai siciliani di rifarsi sotto a solo 5 punti alla prima sirena. La situazione si è ripetuta anche nel terzo quarto (47-58), ma pure in questa cirnza Ragusa ha trovato la forza per risalire, mentre Imola ha mancato i colpi del ko. Quando non trovi il killer instinct e gli avversari si galvanizzano, poi diventa davvero dura trovare il bandolo della matassa. In Sicilia sarebbe bastato ben poco per vincere, battere gli avversari e godersi la terza vittoria di fila.