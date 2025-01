Cambio di proprietà per il Piajo Resort | acquistato dalla catena Xenia per 25 milioni di euro

Bergamonews.it - Cambio di proprietà per il Piajo Resort: acquistato dalla catena Xenia per 2,5 milioni di euro

Nembro.diper ildi Nembro: l’azienda alberghiera è stata acquistataHotellerie per 2,5di.Il, 4 Stelle avviato dall’imprenditore delle costruzioni industriali Mauro Bergamelli, si compone di 42 camere, di un ristorante gourmet (“Aroma”), di un centro benessere con piscina esterna riscaldata e aree per trattamenti tra i più innovativi del settore e di uno spazio eventi.ha acquisito il ramo d’azienda alberghiero e, contestualmente, sottoscritto un contratto di locazione per vent’anni per l’immobile: per l’investimento laha speso 2,5diper l’acquisizione del ramo d’azienda con funding già nelle disponibilità della società mentre il contratto di locazione sarà pari a circa il 9% degli attuali ricavi.