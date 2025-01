Iodonna.it - Una trasformazione che ispira: la rapper americana Lizzo ha raggiunto il suo obiettivo di peso con costanza e positività

Leggi su Iodonna.it

Forza di volontà e tanta cura di sé: sono questi gli elementi alla base del dimagrimento di. La famosa36enne, ha condiviso su Instagram il suo percorso di perdita difisica, sottolineando l’importanza dell’amore per se stessi e della determinazione quando si vuole raggiungere un. Dimagrire in una settimana è possibile? Ecco 10 suggerimenti Xè riuscita a raggiungere ilche si era prefissataNel weekend,, artista dietro mega hit come Truth Hurts e Good as Hell, ha annunciato via social di averil suodi, un risultato che non vedeva dal 2014.