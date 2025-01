Ilrestodelcarlino.it - Stroncato da malattia a 45 anni: "È stato coraggioso fino alla fine"

vinto da unacontro cui combatteva da oltre due. Era anche in attesa di un trapianto di fegato per poter debellare la. Ma alcune complicazioni cliniche sono risultate fatalipur forte fibra di Domenico "Mimmo" Barbaro (foto), 45, originario di Napoli ma dall’inizio degliDuemila trasferitosi a Reggiolo, dove lavoravaditta Profiltubi. Essendo stata disposta la donazione delle cornee, da potenziale ricevente ora sarà la sua generosità ad aiutare un altro paziente in attesa di trapianto. Operaio specializzato, lavorava come capo reparto della sua linea di produzione, molto apprezzato e benvoluto dai colleghi. Era inoltre appassionato di musica: in gioventù eraattivo anche come dj in feste ed iniziative varie, amante dei ritmi house. Si era fatto conoscere per vari dj set musicali in diversi locali da ballo.