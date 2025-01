Liberoquotidiano.it - Sinner dà una lezione epica a Kyrgios: il video che fa il giro del mondo, cosa fa con questa donna | Guarda

Jannikè un campione dentro e fuori dal campo. Lo ha sempre dimostrato. Il numero uno alha trionfato ancora una volta agli Australian Open bissando di fatto il successo dello scorso anno. Come vi abbiamo raccontato qui su Libero,vittoria diè uno schiaffo sacrosanto ai gufi e a tutti coloro che vorrebbero vedere il tennista altoatesino squalificato per doping. Il verdetto potrebbe arrivare nella seconda metà di aprile, ma intantosi gode il grande successo che ha raggiunto. Ma c'è unche in queste ore sta facendo letteralmente ildel. Si tratta di una brevissima clip che ritrae proprioalla fine del match con Zverev mentre saluta alcune persone. Ad un tratto però si ferma e proprio davanti a una ragazza fa il gesto delle scuse tenendo unite le mani.