Lopinionista.it - Sanremo 2025, Johnson Righeira sarà ospite dei Coma_Cose nella serata delle cover

Leggi su Lopinionista.it

MILANO – Venerdì 14 febbraio, durante laal 75° edizione del Festival didei ComaCose, in gara in questa edizione. Insieme porteranno sul palco del Teatro Ariston l’iconica hit “L’estate sta finendo” dei(duo musicale di cuiè stato membro e fondatore), che quest’anno compie 40 anni dalla sua uscita.Con il suo inconfondibile mix di sonorità italo-disco e le sue melodie indimenticabili, “L’estate sta finendo” è diventata una colonna sonora universale e senza tempo che ha scalato le classifiche, ha vinto Un disco per l’estate e il Festivalbar, è stata certificata disco d’oro e ancora oggi continua a far ballare intere generazioni. Perla seconda volta al Festival di: infatti, ha partecipato in gara nel 1986 con icon il brano “Innamoratissimo (tu che fai battere forte il mio cuore)”.