Ranking WTA (27 gennaio 2025): Jasmine Paolini rimane n.4 del mondo, Keys scala la classifica

Aggiornamenti ce ne sono nellamondiale del tennis femminile in questo lunedì 27. Si parte dalla constatazione che la bielorussa Aryna Sabalenka sia sempre sul trono, ma minacciata dalla polacca Iga Swiatek, distante 186 punti dalla giocatrice nativa di Minsk. Il percorso negli Australian Open, infatti, è andato un po’ a condizionare gli equilibri.Il riferimento è in particolare a Madison. La statunitense, a sorpresa, ha sconfitto Sabalenka nell’atto conclusivo a Melbourne ed è attualmente n.7, con sette posizioni guadagnate rispetto all’ultimo aggiornamento della graduatoria. Scostamenti anche per quanto concerne la kazaka Elena Rybakina (n.5) e la cinese Qinwen Zheng (n.8). Da constatare il ritorno in top-10 della spagnola Paula Badosa (n.10).WTA (TOP-10)Lunedì 271.