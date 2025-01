Oasport.it - Pattinaggio artistico, Ghilardi-Ambrosini: “Il piano è crescere per step fino a Milano Cortina 2026”

In occasione dell’evento Bol On Ice, svoltosi all’Unipol Arena di Bologna, Rebeccae Filippohanno raccontato la loro prima parte della stagione e l’avvicinamento agli Europei nell’ultima puntata del magazine “Ginnasticomania“, presentato da Chiara Sani sul canale YouTube di OA Sport.Filippopresenta l’appuntamento felsineo: “Siamo contentissimi, siamo arrivati a metà della stagione, abbiamo ancora diversi appuntamenti, e soprattutto l’appuntamento a Bologna, per noi è sempre un piacere far parte di questo cast e poter partecipare ogni anno, perché ci divertiamo e speriamo di far divertire anche il pubblico che ci segue“.Gli fa eco Rebecca: “Devo dire che qui c’è sempre un’atmosfera veramente speciale. Ci sentiamo forse ormai un po’ a casa, con gli altri ragazzi si crea sempre un bellissimo legame, quindi speriamo di riuscire a emozionare le persone che ci saranno, come ci emozioniamo noi ogni volta che veniamo in questa pista“.