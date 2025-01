.com - Nick Cave torna in Italia in solo con quattro concerti nell’estate 2025

Leggi su .com

ha annunciato una nuova serie dida solista per questa estate che toccheranno anche l’ha annunciato una nuova serie di acclamati spettacoli da solista per questa estate, con esibizioni in Svizzera, Germania,, Norvegia, Lettonia, Bulgaria e Francia. Saranno 4 ini all’interno di questo tour con performance in luoghi di grandissimo prestigio come Lucca Summer Festival, l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei e laa dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma che ospiterà due serate. I biglietti sono in vendita da venerdì 31 gennaio alle ore 10.sarà nuovamente accompagnato sul palco dal bassista Colin Greenwood. Insieme, eseguiranno brani che coprono l’eccezionale carriera di. Questo tour segue una serie di spettacoli da solista sold out sia in Australia che in Europa nel 2024.